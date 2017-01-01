Самолет с украинцами на борту вылетел из ОАЭ в Киев – МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что около половины украинцев, которые три дня не могли вылететь на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, уже направляются в Киев. Об этом 31 декабря сообщает Радіо Свобода.

«Самолет Шарджа – Киев вылетел в Украину. На борту 109 пассажиров. В Дубае еще остаются около 100 украинцев. Консулы – в аэропорту. Принимаем меры, чтобы как можно скорее украинцы вернулись домой», –информируют украинские дипломаты.

31 декабря Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию из-за задержки рейса Шарджа – Киев и длительного ожидания украинских туристов в аэропорту в Объединенных Арабских Эмиратах.

Более 100 украинских туристов третьи сутки не могли вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.