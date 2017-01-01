Антониу Гутерриш 1 января принимает полномочия генерального секретаря ООН

Португалец Антониу Гутерриш 1 января 2017 года начинает работу в должности девятого генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Его кандидатура была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 13 октября 2016 года.

На этой должности Гутерриш сменил корейца Пан Ги Муна, который был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года.

Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015-го занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года.

За несколько дней до вступления в должность новый генеральный секретарь ООН заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после возобновления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.