Худшее для Украины позади – Порошенко в новогоднем поздравлении

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении в ночь на 1 января заявил, что в настоящее время существует больше поводов для оптимизма, чем перед началом 2016 года.

«Легко еще не будет, но и худшее, особенно в экономике, уже позади. Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией, так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Нам удалось восстановить экономический рост, и это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев», – указывает украинский президент.

«Мы укрепили нашу обороноспособность, и справиться с задачей удалось без мобилизации. Армия становится контрактной, а защитник Отечества – одна из самых благородных профессий. И впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России, и это большой шаг к энергетической независимости нашего государства», – подчеркнул Порошенко.

Также президент Украины в новогоднем поздравлении обратился к жителям аннексированного Крыма и Севастополя и оккупированных территорий на Донбассе.

Новогоднему поздравлению президента Украины предшествовали обращения выдающихся украинцев, среди которых певица Джамала, чемпионы Паралимпиады Елизавета Мерешко и Максим Крепостной, генерал-майор Андрей Ковальчук. Также к украинцам обратился председатель Европейского совета Дональд Туск.