За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира. Об этом в Facebook написала 31 декабря заместитель министра экономического развития, торговый представитель Украины Наталья Никольская.

По ее словам более 90% этого вида экспорта составляют изделия из стекла, а основным рынком сбыта стали страны Евросоюза. На этот рынок в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано более 62% общего объема этих украшений, информирует Никольская.

«Среди 5 крупнейших рынков потребления – Нидерланды, Германия и Польша)», – написала она.

Заместитель министра также отметила, что в 2016 году появились новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия. В то же время экспорт в Россию сократился более чем наполовину.