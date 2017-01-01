Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно – Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщает 1 января, что новогодняя ночь в стране прошла спокойно. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В праздничных мероприятиях приняли участие около 1,1 миллиона граждан. Резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Украине произошло 680 новогодних массовых мероприятий», – говорится в сообщении.

По данным полиции, наиболее многолюдные мероприятия прошли в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Тернопольской областях.

За правопорядком во время празднования следили 7000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В этом году, согласно решению Кабинета министров Украины, выходными на новогодне-рождественские праздники будут дни с 31 декабря по 2 января и с 7 до 9 января.