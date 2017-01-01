Лидер КНДР 1 января сообщил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 1 января заявил, что его страна находится на «завершающей стадии» разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

В телевизионном новогоднем обращении он отметил, что в 2016 году «выросла ядерная сила» Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.

Между тем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр Хван Кьоан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей.

В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.