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В Крыму 1 и 2 января ожидают сильный туман и гололед

Туман на горе Ай-Петри, архивное фото

Туман на горе Ай-Петри, архивное фото

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В Крыму днем 1 января, ночью и утром 2 января ожидается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщает МЧС России по Крыму со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Водителей просят соблюдать правила безопасности при гололедице на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перед поворотом снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов.

«Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим», – говорится в сообщении.

Также спасатели рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.

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