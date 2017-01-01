В Керчи в новогоднюю ночь не работал городской транспорт – СМИ

В аннексированной Керчи в новогоднюю ночь не работал городской пассажирский транспорт. Как сообщает городской информационный сайт «Керчь – мой город», вечером 31 декабря, около 22.00 часов, «на центральном автовокзале не было ни одного автобуса, ни одной маршрутки».

«Перемещаться по городу можно было только на собственном транспорте или на такси, водители которых радовались возможности получить прибыль. В зависимости от амбиций водителя, от центра до завода им. Войкова можно было доехать за 400 и выше рублей», – говорится в сообщении.

Местное издание допускает, что из-за транспортного коллапса на центральной площади города, у главной елки Керчи, не было большого скопления людей.

На официальном сайте администрации Керчи пока не сообщается о причинах остановки пассажирского транспортного сообщения в городе.