Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

Керченская паромная переправа 1 января осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения, сообщает компания-перевозчик ООО «Морская дирекция».

По данным диспетчерской службы компании, на линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Крым», «Гликофилоуса III», «Майор Чапичев», «Протопорос IV» и «Елена».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействован паром «Ейск».

Как сообщается, за 31 декабря паромной переправой перевезли: пассажиров – 4296, легкового автотранспорта – 940 ед., грузового автотранспорта – 158 ед. (в том числе 41 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов – 62 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 1841 машин.

В Крыму днем 1 января, ночью и утром 2 января ожидается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщает МЧС России по Крыму со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.