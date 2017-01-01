Трамп на следующей неделе расскажет о кибератаке на выборах в США – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что объявит на следующей неделе известные ему данные о хакерских атаках во время президентских выборов в США, информирует агентство Reuters.

«Я знаю вещи, о которых другие люди не знают. Вы узнаете о них во вторник или среду (3-4 января – ред.)», – сказал Трамп в коротком комментарии журналистам перед новогодней вечеринкой в частном клубе в штате Флорида.

Он, как и ранее, заявил, что хакерские атаки на ресурсы Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву, могли быть осуществлены «кем-то», кроме России.

Трамп добавил, что много знает про компьютерных хакеров, и это тот случай, когда «очень трудно что-то доказать».

Избранный президент США заявил, что Соединенные Штаты под его руководством будут иметь «прекрасные отношения» с многими странами по всему миру, в том числе с Россией и Китаем. «Очень важным» для себя он назвал также Израиль.

Белый дом 29 декабря заявил о выдворении из США 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипучреждений, которые, как полагают, занимались разведкой. Такие действия стали частью санкций США из-за кибератаки во время президентской кампании, за которой, вероятно, стоит Москва, и как полагают спецслужбы, эти атаки были призваны помочь Дональду Трампу в победе на президентских выборах. Москва причастность к кибератакам отрицает.