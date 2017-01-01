Спецоперация на Северном Кавказе: 2 боевика убиты, 2 полицейских ранены – СМИ России

Российские правоохранительные органы заявили, что в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана были убиты двое боевиков и ранены двое полицейских. Об этом в воскресенье 1 января сообщают российские СМИ.

Согласно сообщениям, спецоперация проходила в селе Яманаси на Северном Кавказе, где в одном из домов вечером 31 декабря полиция заблокировала двух человек. Во время перестрелки они погибли, двое силовиков получили ранения. Один из погибших боевиков, по данным полиции, Анвар Гаджиев 1988 года рождения, о личности другого не сообщается.

В селе ввели режим контртеррористической операции, проводятся следственные действия. Российские информагентства указывают на то, что погибшие боевики входили в так называемую Хасавюртовскую бандгруппу.

Северный Кавказ России считается беспокойным регионом, где распространено насилие. Это, в частности районы Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что исламские боевики в регионе часто совершают нападения на сотрудников полиции и чиновников, некоторые из них присягают на верность группировке «Исламское государство».