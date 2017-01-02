Киев: полиция проверяет инцидент с применением огнестрельного оружия депутатом Пашинским

Управление национальной полиции Украины в Киевской области изучает обстоятельства инцидента, что произошел 31 декабря вечером при участии народного депутата Сергея Пашинского с использованием им огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

«Инцидент произошел вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего, применил огнестрельное оружие. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел, когда депутат вечером возвращался домой и, поворачиваяна неосвещенную часть улицы, заметил посреди дороги микроавтобус без габаритных огней.

«На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему», – отметили в полиции.

Сообщается, что депутат предоставил раненому первую помощь и вызвал скорую и наряд полиции. Жизни 38-летнего жителя Васильковского районаничто не угрожает. По данным правоохранителей, ранее мужчину уже привлекалик уголовной ответственности за нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

В социальной сети Facebook депутат от «Народного фронта», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский подтвердил, что он был участником этого инцидента.

«Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только, когда лежа, выстрелил ему в ногу. Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию. Я почти в норме. Нападающий в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было», – написал Пашинский.