Среди установленных жертв теракта в Стамбуле украинцев нет – консул

Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар сообщил в воскресенье 1 января, что среди установленных жертв теракта в турецком городе украинских граждан нет. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Среди установленных жертв теракта граждан Украины нет. По информации губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39) лиц, погибших в результате теракта в Стамбуле, граждан Украины нет. Консулы проверяют больницы на наличие граждан Украины среди раненых в результате теракта», – написал Боднар.

Ранее Министерство иностранных дел Украины открыло «горячую линию» из-за теракта ночью 1 января в ночном клубе турецкого города Стамбул.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собрались более полутысячи человек для празднования Нового года. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил сочувствие турецкому народу, родным и близким жертв террористического акта в Стамбуле, совершенного в ночь 1 января 2017 года.