Ирак: из-за взрывов в шиитском городе по меньшей мере 8 человек погибли, более 20 ранены

Власти Ирака сообщили, что в результате взрывов, совершенных двумя боевиками-смертниками, в священном для шиитов городе Ан-Наджаф по меньшей мере восемь человек погибли и 22 были ранены. По данным полиции, нападение произошло 1 января на контрольно-пропускном пункте в городе, в 180 километрах к югу от Багдада.

Сообщается, что перед тем, как привести в действие взрывчатку, прикрепленную на своих поясах, двое нападавших открыли огонь на КПП. Среди раненых есть много полицейских.

Атака произошла на следующий день после того, как двое смертников подорвали себя на оживленном рынке в центре Багдада, в результате чего погибли 28 человек. За это нападение взяла на себя ответственность группировка «Исламское государство», которое рассматривает шиитов как еретиков.

Пока ответственность за взрывы в Ан-Наджафе никто на себя не взял.

За последние недели боевики-исламисты оживили свои нападения в Ираке на фоне кампании правительственных сил при поддержке США по вытеснению экстремистов из северного города Мосул, захваченного группировкой «Исламское государство» в 2014 году.