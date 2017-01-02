В Крыму усилены меры безопасности – спасатели

В аннексированном Крыму усилены меры безопасности в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму в воскресенье 1 января.

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают нести службу в режиме «повышенная готовность», приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий.

Глава МЧС России Владимир Пучков на совещании 1 января потребовал усилить надзор за выполнением требований безопасности жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обеспечить взаимодействие всех экстренных служб.

«Все реагирующие подразделения, все оперативные службы должны проявлять бдительность, аккуратность, внимание, оказывать помощь и поддержку людям в случае необходимости», – сказал глава российского ведомства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».