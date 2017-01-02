В России возбудили дело о нападении на спортсмена Расула Мирзаева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве.

Как сообщается, подозреваются трое мужчин, которые проникли в квартиру Мирзаева, избили его и несколько раз стреляли в спортсмена из травматического пистолета. После операции жизнь Мирзаева вне опасности.

В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба «Гараж» ударил студента Ивана Агафонова. Пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда.

В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.