Терроризм должен быть остановлен – Порошенко о теракте в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Стамбуле, в результате которого 39 человек погибли и 69 были ранены. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

«Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен», – написал Порошенко.



Солидарность с турецким народом выразил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Страшная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором», – написал Климкин в Тwitter.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Сообщается, что он расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Генконсульство Украины в Стамбуле сообщило, что среди опознанных пока тел жертв граждан Украины нет.