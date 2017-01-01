Эрдоган назвал теракт в Стамбуле попыткой посеять «хаос» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь попыткой создать «хаос» в стране. Об этом он сказал в заявлении к нации в воскресенье 1 января.

«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей, – сказал Эрдоган. – Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся, и никогда не будем отступать перед такими грязными играми».

Также Эрдоган заявил, что нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связані с процессами в регионе в целом.

«Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах», – сказал Эрдоган.

Между тем ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку, о судьбе самого нападающего тоже ничего неизвестно.

«Наши силы безопасности начали необходимые операции. Даст бог, он (нападающий – ред.) будет пойман в течение короткого периода времени», –сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ночью 1 января вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собралось более полутысячи человек для празднования Нового года. Сообщается, что он расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Генконсульство Украины в Стамбуле сообщило, что среди опознанных пока тел жертв граждан Украины нет.