Новый генеральный секретарь ООН призвал сделать 2017-й «годом мира в мире»

Антониу Гутерриш, который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017-й годом мира в мире. Об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу.

«Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017-й год станет для всех нас – простых граждан, правительств, руководителей – годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах», – заявил Гутерриш.

Он добавил, что будет прилагать усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди.

«В этих войнах нет победителя, есть только проигравшие», –сказал глава ООН.

67-летний португалец Антониу Гутерриш сменил корейца Пан Ги Муна, который был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года.

Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015-го занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года.