Киев: полиция сообщила об усиленной охране «Марша чести» ко дню рождения Бандеры

Киевское управление Национальной полиции Украины сообщило, что во время запланированной на вечер 1 января акции случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, в центре Киева будут дежурить усиленные наряды правоохранителей. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

«1 января 2017 по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене», – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, всего за безопасностью будут следить почти 700 правоохранителей, из них 250 – военнослужащие Нацгвардии.

Полиция призвала участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядка.

Ранее активисты ряда националистических организаций и политических движений сообщили о проведении 1 января в Киеве «Марша чести» по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Акцию запланировали в парке Тараса Шевченко.