Керченскую переправу закрыли из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы в воскресенье 1 января временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает пресс-служба МЧС по Крыму, в районе Керченского пролива – сильный туман.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа 1 января осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.

Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.

В Крыму днем 1 января, ночью и утром 2 января ожидается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщает МЧС России по Крыму со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».