Сенаторы США заявили, что будут добиваться жестких санкций в отношении России

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эйми Клобучар после визита в Украину отправились в Грузию, где 1 января заявили, что будут добиваться от Конгресса принятия более жестких санкций в отношении России и ее президента Владимира Путина.

«Мы надеемся сделать 2017-й год годом ответственности за преступления. Пора сдержать Путина. Пришло время для новых санкций, что тяжело ударят по нему персонально, и по энергетике России и банковскому сектору», – сказал в Тбилиси в воскресенье сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Грэм вместе с Джоном Маккейном (сенатор-республиканец от штата Аризона) и Эми Клобучар (сенатор-демократ от штата Миннесота) прибыли с двухдневным визитом в Тбилиси для участия в заседании Грузия-НАТО.

«Мы настоятельно призываем наших коллег принять более значимые и жесткие санкции против России за ее хакерские нападения на Соединенные Штаты», – сказал Джон Маккейн, добавив, что существуют «очевидные доказательства» вмешательства именно России в электронные ресурсы Демократической партии США.

Сенаторы посетили село Хурвалети на административной границе близ контролируемого российскими войсками региона Южная Осетия.

«Сейчас очень сложные и тяжелые времена, – сказал Маккейн. – Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать полную независимость, свободу и территориальную целостность Грузии ».

Американские сенаторы также планируют встретиться с премьер-министром Грузии Георги Квирикашвили и президентом Георги Маргвелашвили 2 января, а также посетить учебный центр НАТО в Крцаниси.

Грэм сказал, что трое сенаторов по возвращении расскажут Конгрессу и всем другим «что Россия сделала Прибалтике и делает в Украине».

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар прибыли в Украину 30 декабря. В тот же день Маккейн и Грэм, которые активно выступают в защиту Украины и призывают исполнительную власть США предоставить Киеву летальное оружие для отражения агрессии России, получили государственные награды «за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США». На следующий день трое сенаторов вместе с президентом Украины приветствовали украинских военных в командном пункте в районе села Широкино под Мариуполем.

В интервью Радiо Свобода сенаторы заявили, что в новом году Конгресс США намерен одобрить новые санкции против России. По словам сенаторов, эти санкции ударили бы по банковскому и энергетическому секторам российской экономики. Законодатели выразили надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп присоединится к усилиям Конгресса по противодействию агрессии России в мире.