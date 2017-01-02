Из Сочи в Крым запустили ежедневные авиарейсы – СМИ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» со 2 января начала выполнять ежедневные рейсы Сочи-Симферополь, первый самолет уже прибыл в аннексированный Симферополь. Об этом сообщает Kafanews со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Обслуживать линию будут самолеты Sukhoi Super Jet 100, сообщает издание.

В настоящее время, пишет Kafanews, из симферопольского аэропорта ежедневно отправляется 15 рейсов в Москву, 42 рейса – в Санкт-Петербург, по одному рейсу – в Краснодар, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Ранее сообщалось, что в аэропорту аннексированного Симферополя 1 января отменили вылет четырех рейсов. В частности, были отменены рейсы в столицу соседней России Москву авиакомпаний Red Wings Airlines, «Уральские авиалинии» и авиакомпании «Россия». Также был отменен рейс в российский Санкт-Петербург авиакомпании Red Wings Airlines.