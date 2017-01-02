В Крыму заявили о возобновлении работы Керченской переправы

В ночь на 2 января 2016 года работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС Крыма.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства 2 января в 2:40 по московскому времени.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Работа осуществляется по фактическим погодным условиям», – говорится в сообщении.

Работа Керченской паромной переправы в воскресенье 1 января была временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа 1 января осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.

Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.