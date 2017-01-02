Среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле украинцев нет – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в турецком Стамбуле завершают идентификацию погибших и раненых в результате террористического акта. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Фейсбуке.

Ранее Министерство иностранных дел Украины открыло «горячую линию» из-за теракта ночью 1 января в ночном клубе Стамбула.

Ночью 1 января вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собрались более полутысячи человек для празднования Нового года. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего на данный момент ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил сочувствие турецкому народу, родным и близким жертв террористического акта в Стамбуле, совершенного в ночь 1 января 2017 года.