Президент Франции прибыл с визитом в Ирак

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл 2 января в столицу Ирака Багдад, чтобы посетить французские войска в этой стране. Они участвуют в международной коалиции, которая помогает Ираку бороться с группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает France 24.

Французского президента сопровождает министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан.

Французские самолеты совершили около тысячи ударов по позициям боевиков группировки «Исламское государство». Франция направила 500 военных, которые являются советниками иракских сил, пытающихся вернуть себе контроль над городом Мосул. Кроме того, в этой операции принимают участие 14 истребителей Rafale, которые базируются в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.