Крымчанам напомнили о возможности оценить деятельность российских властей полуострова

С 1 января 2017 года стартовал опрос населения аннексированного Крыма относительно оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как отметили в ведомстве, опрос будет проводиться весь год – до 31 декабря 2017 года. Его проводит Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

Текст опроса размещен на сайте правительства Крыма.

Опрос предполагает 17 вопросов, без уточнения персональных данных анкетируемого.

Согласно информации, итоги предыдущего опроса за 2016 год будут подведены в апреле 2017 года. Результаты опроса за 2017 год будут подытожены в 2018 году.