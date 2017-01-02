Радио Крым.Реалии: Какой будет крымская реинтеграция? 

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о перспективах реинтеграции крымчан, которые с 2014 года живут в аннексированном Крыму.Как менталитет крымчан меняется в условиях жизни на аннексированной территории? Происходит ли социальный и ментальный разрыв между Крымом и материковой Украиной?

Все это ведущий Александр Голубов обсудит с политическим философом, профессором Киево-Могилянской академии Михаилом Минаковым, крымчанкой, социальным психологом Ольгой Духнич, а также политологом из Эстонии, директором Центра европейских инициатив Евгением Криштафовичем.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.