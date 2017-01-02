Самолет с высланными из США дипломатами прибыл в Москву – СМИ

Самолет с 35 российскими дипломатами, высланными из США, прибыл в Москву 2 января, сообщает «Интерфакс».

​О том, что специальный борт летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Вашингтон Даллес, стало известно накануне.

В пятницу, 30 декабря, президент России Владимир Путин не принял предложение Министерства иностранных дел своей страны и решил не высылать из России дипломатов США. «Россия оставляет за собой право на ответ, но не станет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии», – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

29 декабря в США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время американской президентской кампании, за которыми, как убеждены в Вашингтоне, стоит Москва.

В американском Белом доме заявили, что два здания, принадлежащих российским дипломатическим учреждениям, в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые, как полагают, использовались для разведовательной деятельности, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены.