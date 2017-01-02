Радио Крым.Реалии. История как оружие

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о целях и методах исторической науки. С какой целью историю используют в разных странах, можно ли рассчитывать на точность исторических учебников и чему должны учить на уроках истории?

На эти вопросы ответит доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела теории и истории политической науки Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Юрий Шаповал. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.