В Казахстане обрушился жилой дом: девять человек погибли

Не менее девяти человек погибли в результате обрушения вечером, 1 января, подъезда в многоквартирном доме в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Среди погибших – полугодовалый ребенок и его 24-летняя мать. Они проживали на пятом этаже. Всего под завалами обнаружено девять погибших в результате обрушения: трое детей и шесть взрослых.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв котла отопительной системы.

«Ряд домов в поселке Шахан отапливается методом автономной системы отопления. Эта котельная находится на балансе именно у самих жильцов, домового комитета, соответствующие специалисты обслуживали, но будем разбираться, почему так произошло, – заявил аким (глава органа исполнительной власти – КР) Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Спасатели продолжают искать пострадавших и разбирать завалы обрушившегося подъезда. В 60-квартирном доме №4, в котором обрушился подъезд с 10 квартирами, проживало 118 человек. Дом 1987 года постройки. Известно, что в обрушенном подъезде прописано 25 человек, но 1 января у жителей могли быть гости в связи с празднованием Нового года, поэтому спасатели не исключают, что людей под завалами может быть больше.

«В результате происшествия обрушилось правое крыло четвертого подъезда с первого по пятый этаж. Было эвакуировано 10 человек. Спасены шесть человек, в том числе двое детей. Проводится разбор обрушенных железобетонных конструкций. На месте организовано оцепление сотрудниками полиции. Сейчас продолжаются разборы завалов и поиски пострадавших. Сегодня до конца дня (2 января – КР) мы проведем разбор завалов по поиску пострадавших» , – прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Карагандинской области Вадим Магамадов.