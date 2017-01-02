Жителей Керчи в новогодние праздники оставили без воды – СМИ

Жители нескольких домов в аннексированной Керчи с 31 декабря по 2 января остались практически без водоснабжения. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

«Жители нескольких домов по ул. Буденного с 31 декабря по 2 января сидят практически без воды. Воду керчанам дают лишь по несколько часов», – заявило издание.

В частности, пишет Керчь.ФМ, речь идет о домах №№ 26, 32, 33, 29, 31 по ул. Буденного.

«31 декабря вода в квартирах появилась в 21:00 (причем аварийка приезжала два раза в одно и то же место). В 5:00 1 января воду отключили до 19:00. В 22:00 водоснабжение опять прекратилось. Сегодня, 2 января, почти 11:00, вода из крана даже не капает», – цитирует издание возмущенных ситуацией читателей.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.