В первый день года на Керченской переправе перевезли 1 тысячу пассажиров

За сутки 1 января 2017 года паромы на Керченской переправе перевезли в оба конца 1013 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

По информации ведомства, Керченская паромная переправа 1 января осуществляла работу в условиях действующего штормового предупреждения. На линии «Кавказ-Крым» были задействованы паромы «Крым» и «Елена».

«За 1 января 2017 года перевезено: пассажиров – 1013, легкового автотранспорта – 375 единиц, грузового автотранспорта – 32 единицы, автобусов – 1 единица», – отметили в пресс-службе.

Работа Керченской паромной переправы в воскресенье 1 января была временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. В ночь на 2 января 2017 года работа переправы была возобновлена.