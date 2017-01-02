«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле в первый день Нового года, в результате которого погибли 39 человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате террористического акта в Стамбуле среди жертв и пострадавших граждан Украины нет.

Ночью 1 января вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, когда там собрались более полутысячи человек для празднования Нового года. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападающего на данный момент ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил сочувствие турецкому народу, родным и близким жертв террористического акта в Стамбуле, совершенного в ночь на 1 января 2017 года.