В Крыму проводят профилактическую операцию «Внимание – пешеход!»

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов в период с 28 декабря по 8 января российская Госавтоинспекция Крыма проводит профилактическую операцию «Внимание – пешеход!». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

«В ходе мероприятий особое внимание сотрудники Госавтоинспекци уделяют таким нарушениям, как не предоставление водителями преимущества для движения пешеходов, переход проезжей части в неустановленном месте. Кроме того, проводится разъяснительная работа по обязательному использованию пешеходами одежды со световозвращающими элементами при переходе дорог в не населенных пунктах и в условиях недостаточной видимости», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что за не предоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей.