В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение

В аннексированном Крыму 2 января сохраняется штормовое предупреждение, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Гидрометцентре Крыма.

«Днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +2… +4 градуса», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в Севастополе 2 января – без осадков, переменная облачность, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8 градусов. В Керчи – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +3…+5 градусов.

Ранее сообщалось, что в Крыму днем 1 января, ночью, и утром 2 января ожидается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщило российское МЧС по Крыму со ссылкой на Гидрометцентр Крыма.