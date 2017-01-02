В Феодосии пройдет акция «Тайный Дед Мороз»

В аннексированной Феодосии на Привокзальной площади 2 января состоится акция «Тайный Дед Мороз». Ее участники обменяются подарками, сделанными своими руками. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

«На протяжении месяца организаторы акции собирали заявки от тех, кто хотел порадовать абсолютно незнакомого человека. Сувениры, сладости, рукодельные елки и игрушки – самые популярные подарки, которые уже четвертый год подряд будут дарить друг другу местные жители и гости города», – говорится в сообщении.

По информации издания, 2 января зарегистрированные участники отметятся у организаторов и по сигналу начнут обмен подарками. Авторам самых лучших подарков также предусмотрены призы. Для всех гостей и участников с песнями и танцами будут выступать музыкальные коллективы Феодосии. Старт акции намечен на 14.00.