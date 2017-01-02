В Керчи произошло ДТП: столкнулись «ВАЗ» и иномарка – СМИ

В аннексированной Керчи, 2 января, на улице Ульяновых в районе остановки «Семь ветров», столкнулись иномарка Hyundai и «ВАЗ». Об этом сообщает Керчь.ФМ.

По информации издания, авария произошла, когда автомобиль ВАЗ выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Hyundai, который двигался по главной. Пострадавших в результате аварии нет.

На месте работали сотрудники российской Госавтоинспекции Крыма.

Ранее сообщалось, что в Керчи 30 декабря три иномарки не смогли разъехаться, в итоге создав пробку на дороге.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.