В 2017 году Аксенов вновь будет разочарован своими кадрами – крымский политолог

Качество кадровой политики в аннексированном Крыму не изменится и в 2017 году. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил крымский политолог и общественник Ленур Усманов.

«На итоговой пресс-конференции Сергей Аксенов заявил, что его главным разочарованием года стали его кадры. Уверен, что и в 2017 году его кадры будут системно не справляться с возложенными на них задачами. Все три года «команда победителей» расставляла на высокопоставленные должности людей не по профессиональным качествам, а лишь тех, кто лично им удобен. И этот принцип сохранится», – прокомментировал ситуацию Ленур Усманов.

По информации политолога, в Крыму все высокие назначения проходят только после согласования с тремя людьми: главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым, главой парламента Крыма Владимиром Константиновым и членом Совета Федерации Федерального собрания России Сергеем Цековым.

«В 2017 году мы в очередной раз увидим дилетантов на высоких должностях. Тройка из «команды победителей» не готова извиниться перед крымчанами за системное вредительство, назначая своих непрофессионалов. Как и не готовы они признать личную ответственность перед крымчанами за упущенные возможности в социально-экономической сфере полуострова», – прокомментировал ситуацию политолог.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов считает главным разочарованием 2016 года проблемы с кадрами. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в пятницу, 30 декабря 2016 года. «Разочарования у меня касаются кадров. Те, на кого я надеялся, в большей степени, меня подвели. А все остальное было ожидаемо и прогнозируемо», – сказал он.