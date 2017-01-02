В Ялте на конкурсе творческих поделок выберут лучшую «елку без иголок»

Возле круглого фонтана на набережной аннексированной Ялты 2 января проходит конкурс творческих поделок «Елка без иголок». Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

«Принять участие в фестивале творческих поделок «Елка без иголок» приглашают жителей и гостей Ялты. Главное условие – прийти 2 января на набережную с поделкой, выполненной в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Елки ручной работы принимаются у круглого фонтана с 13:00 до 15:00, где уже через полчаса жюри определит лучшую работу», – говорится в сообщении.

Там же, на набережной Ялты, отмечает издание, в 14:00 состоится театрализованное представление для детей младшего и среднего возраста «Волшебная шкатулка».

«Ребята вместе с актерами и аниматорами станут героями известных новогодних сказок, будут участвовать в конкурсах за сладкие призы», – сообщает портал.



Издание также проинформировало, что в 18:00 2 января на набережной пройдет праздничный концерт с участием театра на ходулях, местных танцевальных и музыкальных коллективов и фаер-шоу «Вольфрам» из Евпатории.

Ранее сообщалось, что в аннексированной Феодосии на Привокзальной площади 2 января пройдет акция «Тайный Дед Мороз».