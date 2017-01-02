В Крыму заявили о спасении пяти человек на пожарах в первый день года

Нарушение правил пожарной безопасности 1 января 2017 года едва не стоило жизни 5 крымчанам. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС Крыма.

По информации ведомства, на пожаре в Феодосии спасли трех человек в одноэтажном жилом доме.

«К месту происшествия немедленно были направлены специалисты 19-й пожарно-спасательной части, которые провели разведку в задымленном помещении, в результате которой были обнаружены и спасены три человека: женщина и двое ее детей. Годовалую девочку с диагнозом «отравление угарным газом» доставили в детскую больницу Феодосии», – говорится в сообщении.

Вечером, 1 января, заявили в пресс-службе, поступило сообщение о пожаре в поселке Молодежное.

«По прибытию спасателей было установлено, что огнем охвачена трехкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Пожарные приняли необходимые меры по эвакуации и спасению людей. На пожаре были спасены мужчина и женщина, которые, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения. От госпитализации отказались», – отметили в ведомстве.

В ноябре 2016 года сообщалось, что с начала года на территории аннексированного Крыма ликвидировали 871 пожар, был спасен 81 человек.