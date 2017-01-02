В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора

В Севастопольском районе задержали мужчину, которого подозревают в краже телевизора. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

В ведомстве утверждают, что в дежурную часть обратился 59-летний житель села Хмельницкое. Он рассказал, что с его дачного участка похитили телевизор.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастен 29-летний односельчанин потерпевшего, ранее судимый за имущественные преступления. Полицейские установили, что потерпевший пошел к своим соседям и не закрыл на замок дверь. Злоумышленник это увидел, проник в помещение, забрал телевизор и скрылся. Похищенное он продал, а деньги потратил на собственные нужды», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, в настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК России «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.