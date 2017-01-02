В Крыму планируют оптимизировать сельские школы

В Крыму планируется провести оптимизацию сельских школ. Об этом 2 января заявила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, сообщают «РИА Новости Крым».

«Планируем некую оптимизацию сельских школ, только с целью повышения качества и содержания образования. Речь идет не о ликвидации, не о закрытии школ, но о возможности некой трансформации с точки зрения ступеней образования. Допустим, ребята 9, 10, 11 классов должны получать образование в той школе, где создана абсолютно в полном объеме материально-техническая база, где есть качественные преподаватели», – отметила Гончарова.

Кроме того, чиновница рассказала, что в 2019 году планируется ввести профессиональный стандарт учителя, и к этому должны быть готовы все крымские педагоги. По ее словам, в Крыму для повышения их квалификации создали все условия.

«Говоря о сельских учителях, могу сказать, что сегодня у нас открыты двери КРИППО, у нас есть в полном объеме бюджетное финансирование для повышения квалификации. Это желание учителя. На сегодняшний день ведение профессионального стандарта учителя отложено, примерно, до 1 января 2019 года. И мы должны понимать, что, подойдя к этому сроку, наши учителя должны абсолютно все соответствовать. Поэтому сегодня главная задача директора школы, управления образования города и района и наша (Минобразования – КР) – дать возможность каждому учителю повысить свой уровень и соответствовать тем профстандартам и требованиям, которые будут выдвигаться к учителю», – добавила Гончарова.

Накануне в Симферополе сообщили об окончании строительства школы в районе Фонтаны.