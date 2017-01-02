Файлообменник Ex.ua возобновляет работу

Файлообменник Ex.ua заявляет о возобновлении работы на домене fex.net (File EXchange Network). Об этом 2 января сообщает Радіо Свобода.

«Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network)», – говорится в сообщении сайта и добавляется, что сервис стал платным.

В то же время на сайте указывается, что возможности домена включают в себя анонимный обмен файлами любого формата и размера, автоматическое конвертирование файлов, срок хранения объекта с файлами продолжительностью семь дней с момента создания ключа, систему оповещения пользователя о времени использования хранения файлов.

В ноябре прошлого года крупнейший файлообменник в Украине Ex.ua сообщил о решении прекратить свою работу. В Ex.ua заявили, что ресурс работал в соответствии с законодательством, но «не всем нравилась такая трактовка законодательства».

В Администрации президента Украины заявили, что решение Ex.ua прекратить работу является частью борьбы с пиратством в украинском сегменте интернета. Как отметил заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, важно, чтобы те, кто нарушает украинское и международное законодательство в сфере интернет-деятельности, «переходили на светлую сторону».

Основанный в 2009 году Ex.ua был бесплатным для пользователей ресурсом, где было разрешено обмениваться файлами до 50 гигабайт. Сайт в 2012 году заявлял о миллионных доходах от рекламы, согласно отчету Forbes Украина.

В 2010 году Управление торгового представителя Соединенных Штатов, Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки назвали Ex.ua одним из «лучших» пиратских сайтов.

В январе 2012 года правоохранительными органами Украины было изъято 200 серверов Ex.ua с большим объемом информации после жалоб от таких компаний, как Microsoft и Adobe, которые обнаружили пиратские версии своей продукции на сайте. Этот шаг возмутил пользователей интернета, которые устроили DDoS-атаки на правительственные сайты. Через четыре дня после полицейского рейда Ex.ua возобновил свою работу.