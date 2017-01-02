Генплан Севастополя обещают утвердить до конца второго квартала 2017 года

Генеральный план Севастополе должен быть утвержден до конца второго квартала 2017 года. Об этом 2 января заявил подконтрольный Кремлю и.о. губернатора города Дмитрий Овсянников, сообщают «Новости Крыма».

«По генплану Севастополя мы провели три совещания с Александром Викторовичем Витко (командующий Черноморским флотом России – КР), на которых под протокол фиксировали все виды земельных участков, которые есть у минобороны – их более 500. С понятным целевым разрешением: где-то жилищная застройка, где-то земли специального назначения. 9 января мы подпишем протокол, что у нас нет разногласий», – сказал Овсянников.

По его словам, проект нового генплана Севастополя находится в официальном доступе. «Мы должны такую же процедуру провести с минкультом России, потом запустить общественные слушания и до конца второго квартала утвердить генплан Севастополя», – пояснил Овсянников.

В апреле минувшего года в Севастополе уже проходили общественные слушания, на которых севастопольцы должны были поддержать один из вариантов пространственного развития города. Фактические власти города утверждали, что проекты генплана были разработаны ведущими российскими проектными организациями, а также архитекторами и строителями Севастополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».