В МИД Украины предупреждают об отмене и задержке рейсов в ОАЭ

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают украинцев о возможности отмены или задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов. Об этом 2 января сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины на странице в Фейсбуке.

«Из-за сложных погодных условий, густой туман, в аэропортах городов Дубай и Шарджа (ОАЭ) отменили или перенесли большое количество рейсов», – отмечают в украинском министерстве.

По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продолжения в течение ближайших дней сложных погодных условий.

Консульство Украины в городе Дубаи и посольство Украины в ОАЭ держит этот вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.

В МИД добавляют, что посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты «Борисполь», «Киев», «Одесса».