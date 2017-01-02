В Севастополе для водителей «скорой помощи» прошли занятия о безопасности движения

В Севастополе для сотрудников «скорой помощи» провели занятия по безопасности движения. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

«В ходе мероприятия сотрудники дорожной полиции обсудили с водителями «скорой помощи» дорожно-транспортные происшествия с участием спецтранспорта, произошедшие на территории Севастополя и рассмотрели причины их возникновения. Основное внимание сотрудники Госавтоинспекции акцентировали на соблюдении водителями Правил дорожного движения и предотвращении дорожно-транспортных происшествий с участием специальной техники при следовании к месту вызова», – отметили в ведомстве.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.