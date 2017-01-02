Завершились съемки документального фильма о юной крымской пианистке – продюсер

Команда Крым.Реалии закончила съемку документального 25-тиминутного фильма о творчестве, личностном росте и жизни семьи ребенка-виртуоза – юной крымской пианистки Кристины Михайличенко. Благотворительная презентация запланирована на конец января 2017 года, об этом рассказала продюсер телевизионных проектов Крым.Реалии Екатерина Некречая.

Съемки фильма проходили несколько месяцев, команда работала с Тиной дома и на репетициях, в школе и на концертах.

«Она настолько увлечена своим делом, своим творчеством, что добровольно по своему желанию занимается минимум четыре часа в день музыкой, помимо всех уроков и репетиций. Она хочет нести в этот мир реальную живую красивую музыку, она не любит фонограмм. Тина отказалась от участия в ТВ-шоу, которое могло принести ей огромную популярность, но обязывало работать с фонограммой, она такого не приемлет, ей пришлось бы переступить через себя», – говорит о своих впечатлениях от работы с талантливой девочкой Некречая. Подробнее читайте в материале Крым.Реалии.

Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс Христина выиграла в пять лет. В январе 2015 года девочка выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.