Пакистанские талибы взяли ответственность за нападение на силовиков в Кветте

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение на силовиков Пакистана в городе Кветта на юго-западе страны, в результате которого были ранены не менее шести человек. Об этом 2 января сообщает Радіо Свобода.

Заявление об этом прислал представитель группировки «Техрик-э-Талибан Пакистан» Мухаммад Хурасани электронным письмом к Радио Машааль пакистанской службы Радио Свобода.

Нападение произошло 2 января на окраине Кветты: авто с группой бойцов Корпуса пограничной охраны взорвали на мине, заложенной на обочине дороги. Раненых доставили в больницы, один из них находится в критическом состоянии.

Кветта является столицей пакистанской провинции Белуджистан, богатой природными ископаемыми. Эта провинция страдает от насилия на межконфессиональной и межэтнической почве, в том числе, от сепаратистского восстания представителей народа белуджей, в результате которого с 2004 года там погибли тысячи людей. Также в провинции действуют пакистанские талибы.