В Севастопольской бухте утонул автомобиль – МВД

В Севастополе утонул автомобиль, «вылетев в городскую бухту с Южного мола». Об этом 2 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

Темно-синий ВАЗ-21099 вылетел с мола в воду. Доставали машину с помощью передвижного подъемного крана. Автомобиль извлекли из воды, в салоне находились тела двух человек, в том числе разыскиваемый Дмитрий Буренков», – отметили в ведомстве.

По предварительной информации, внутри машины находились 2 человека. Оба погибли.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.